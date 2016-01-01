Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с "Сан-Хосе" подчеркнул, что он постепенно набирает форму. Форвард, который пропустил отрезок регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы, отметил, что к нему возвращается игра, которую он демонстрировал ранее.

- Многие говорят, что я не показываю игру, которая была в 2009 году, - приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. - Но я доволен своими действиями. Ко мне возвращается уверенность. Сейчас я играю не так, но возвращаюсь в ту форму.