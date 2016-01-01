Главный тренер сборной России Олег Знарок в интервью "СЭ" подчеркнул, что вопросов по участию защитника СКА Вячеслава Войнова в Кубке мира в Торонто быть не должно. Напомним, ранее вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил, что экс-игрок "Лос-Анджелеса" может не получить право на участие в турнире, который пройдет с 17 сентября по 1 октября.

– Сможет ли играть Войнов?

– Про выезд пока речи нет. Для начала организаторы должны включить Войнова в заявку. А какая она будет – определять можем только мы: тренерский штаб сборной и федерация. Кубок мира – это международные соревнования, а не только НХЛ. Так что вопросов по его персоне вообще не должно быть. Он же спокойно играл на чемпионате мира, и препятствий этому не было.

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