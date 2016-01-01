Главный тренер сборной России Олег Знарок в интервью "СЭ" подчеркнул, что пока рано предметно говорить о связках игроков команды на Кубке мира. Напомним, турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто.

– Будут ли Марченко и Зайцев снова играть вместе?

– Может быть, и да. Они неплохо взаимодействовали на чемпионате мира.

– Возможно ли сохранение связки Панарин – Анисимов?

– Будем думать. Можно оставить клубную связку, а можно соединить Панарина с Шипачевым и Дадоновым. Например, для розыгрыша большинства.

– Будут ли Кузнецов и Овечкин наигрываться вместе, учитывая неудачный опыт ЧМ?

– Я бы не сказал, что они сыграли так уж неудачно. Они бились до конца, как и вся команда. А то, что не получилось много забить – это просто невезение. И в "Вашингтоне" играли вместе. Мы с тренерским штабом предварительно распланировали, кто где может сыграть, но предметно что-либо говорить сейчас очень рано.

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