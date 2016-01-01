Стал известен окончательный состав сборной Европы на Кубок мира-2016, сообщает Sportsnet. Помимо 16 хоккеистов, названных в марте, в заявку попали вратарь Томас Грайсс ("Айлендерс", Германия) защитники Кристиан Эрхофф ("Чикаго", Германия) и Лука Сбиза ("Ванкувер", Швейцария), а также нападающие Пьер-Эдуард Беллемар ("Филадельфия", Франция), Мариан Габорик ("Лос-Анджелес", Словакия), Нино Нидеррайтер ("Миннесота", Швейцария) и Тобиас Ридер ("Аризона", Германия).

Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Окончательный состав сборной Европы:

вратари Томас Грайсс ("Айлендерс", Германия), Фредерик Андерсен ("Анахайм", Дания), Ярослав Галак ("Айлендерс", Словакия);

защитники Кристиан Эрхофф ("Чикаго", Германия), Лука Сбиза ("Ванкувер", Швейцария), Здено Хара ("Бостон", Словакия), Роман Йоси ("Нэшвилл", Швейцария), Деннис Зайденберг ("Бостон", Германия), Андрей Секера ("Эдмонтон", Словакия), Марк Штрайт ("Филадельфия", Швейцария);

нападающие Анже Копитар ("Лос-Анджелес", Словения), Мариан Хосса ("Чикаго", Словакия), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон", Германия), Матс Цуккарелло ("Рейнджерс", Норвегия), Томас Ванек ("Миннесота", Австрия), Миккель Бедкер ("Аризона", Дания), Франс Нильсен ("Айлендерс", Дания), Янник Хансен ("Ванкувер", Дания), Томаш Татар ("Детройт", Словакия), Пьер-Эдуар Беллемар ("Филадельфия", Франция), Мариан Габорик ("Лос-Анджелес", Словакия), Нино Нидеррайтер ("Миннесота", Швейцария) и Тобиас Ридер ("Аризона", Германия).