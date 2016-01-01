TEXT + TEXT - Нисканен и Кэллахэн – в окончательном составе сборной США на Кубок мира 29 мая, воскресенье, 02:10

Стал известен окончательный состав сборной США на Кубок мира-2016, сообщает Sportsnet. Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Помимо 16 хоккеистов, названных в марте, в заявку попали защитники Мэтт Нисканен ("Вашингтон"), Эрик Джонсон ("Колорадо") и Джэк Джонсон ("Коламбус"), и нападающие Брэндон Дубински ("Коламбус"), Райан Кэллахэн ("Тампа-Бэй"), Джеймс ван Римсдайк ("Торонто") и Дэвид Бэкес ("Сент-Луис"). Окончательный состав сборной США: вратари Бен Бишоп ("Тампа-Бэй"), Джонатан Куик ("Лос-Анджелес"), Кори Шнайдер ("Нью-Джерси"); защитники Мэтт Нисканен ("Вашингтон"), Эрик Джонсон ("Колорадо"), Джэк Джонсон ("Коламбус"), Дастин Байфульен ("Виннипег"), Джон Карлсон ("Вашингтон"), Райан Макдонах ("Рейнджерс"), Райан Сутер ("Миннесота"); нападающие Джастин Абделькадер ("Детройт"), Патрик Кейн ("Чикаго"), Райан Кеслер ("Анахайм"), Ти. Джей. Оши ("Вашингтон"), Макс Пачоретти ("Монреаль"), Зак Паризе ("Миннесота"), Джо Павелски ("Сан-Хосе"), Дерек Степан ("Рейнджерс"), Блэйк Уилер ("Виннипег"), Брэндон Дубински ("Коламбус"), Райан Кэллахэн ("Тампа-Бэй"), Джеймс ван Римсдайк ("Торонто"), Дэвид Бэйкс ("Сент-Луис").

Источник: Спорт-Экспресс Доступно только пользователям Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи ! С уважением администрация сайта 4-ый Период.

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