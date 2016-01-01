TEXT + TEXT - Фаворит драфта НХЛ-2016 Мэттьюс включен в состав сборной Северной Америки на Кубок мира 29 мая, воскресенье, 02:16

Стал известен окончательный состав сборной Северной Америки на Кубок мира-2016, сообщает Sportsnet. Помимо 16 хоккеистов, названных в марте, в него попали защитники Шейн Гостисбехер ("Филадельфия", США), Колтон Парэйко ("Сент-Луис", Канада) и Джейкоб Трауба ("Виннипег", США) и нападающие Остон Мэттьюс ("Цуг", США), Джонатан Друин ("Тампа-Бэй", Канада), Райан Ньюджент-Хопкинс ("Эдмонтон", Канада) и Марк Шейфел ("Виннипег", Канада). Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Окончательный состав сборной Северной Америки: вратари Джон Гибсон ("Анахайм", США), Коннор Хеллебайк ("Виннипег", США), Мэтт Мюррей ("Питтсбург", Канада); защитники Аарон Экблад ("Флорида", Канада), Сет Джонс ("Коламбус", США), Райан Мюррей ("Коламбус", Канада), Морган Рилли ("Торонто", Канада), Шейн Гостисбехер ("Филадельфия", США), Колтон Парэйко ("Сент-Луис", Канада) и Джейкоба Троубу ("Виннипег", США); нападающие Джон Годро, Шон Монахэн (оба – "Калгари", США и Канада), Джек Айкел ("Баффало", США), Коннор Макдэвид ("Эдмонтон", Канада), Шон Кутюрье ("Филадельфия", Канада), Натан Маккиннон ("Колорадо", Канада), Дилан Ларкин ("Детройт", США), Джей. Ти. Миллер ("Рейнджерс", США), Брэндон Саад ("Коламбус", США), Остон Мэттьюс ("Цуг", США), Джонатан Друин ("Тампа-Бэй", Канада), Райан Ньюджент-Хопкинс ("Эдмонтон", Канада) и Марк Шейфел ("Виннипег", Канада).

Источник: Спорт-Экспресс Доступно только пользователям Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи ! С уважением администрация сайта 4-ый Период.

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