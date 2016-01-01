Стал известен окончательный состав сборной Канады на Кубок мира-2016, сообщает Sportsnet. Помимо 16 хоккеистов, названных в марте, в заявку попали защитники Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Джейк Маззин ("Лос-Анджелес") и Брент Бернс ("Сан-Хосе"), а также нападающие Брэд Маршан ("Бостон"), Мэтт Дюшен ("Колорадо"), Джо Торнтон ("Сан-Хосе") и Клод Жиру ("Филадельфия").

Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Окончательный состав сборной Канады:

вратари Кори Кроуфорд ("Чикаго"), Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Кэри Прайс ("Монреаль").

защитники Дрю Даути ("Лос-Анджелес"), Данкан Кит ("Чикаго"), Марк-Эдуард Власич ("Сан-Хосе"), Ши Уэбер ("Нэшвилл"), Алекс Пьетранджело ("Сент-Луис"), Джейк Маззин ("Лос-Анджелес"), Брент Бернс ("Сан-Хосе").

нападающие Джейми Бенн, Тайлер Сегин (оба – "Даллас"), Патрис Бержерон ("Бостон"), Джефф Картер ("Лос-Анджелес"), Сидни Кросби ("Питтсбург"), Райан Гецлаф ("Анахайм"), Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй"), Джон Таварес ("Айлендерс"), Джонатан Тэйвз ("Чикаго"), Брэд Маршан ("Бостон"), Мэтт Дюшен ("Колорадо"), Джо Торнтон ("Сан-Хосе"), Клод Жиру ("Филадельфия").