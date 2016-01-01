"Тампа-Бэй" получила 27-й номер на драфте НХЛ-2016, а "Сент-Луис" – 28-й. Напомним, что 30 апреля стал известен порядок выбора первых 14 команд, а по результатам плей-офф вылетевшие клубы автоматически получали свои номера на предстоящем драфте. Окончательный порядок станет известен после финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" - "Сан-Хосе".

Стоит отметить, что сразу пять команд имеют право выбрать в первом раунде сразу двух молодых хоккеистов – "Аризона", получившая право выбора в первом раунде от "Рейнджерс" во время сделки по Киту Яндлу, "Виннипег", выменявший первый раунд драфта на Эндрю Лэдда, "Каролина", получившая это право от "Лос-Анджелеса" в обмен на Андрея Секеру, а также "Бостон" и "Торонто", которые в первом раунде заменят финалистов Кубка Стэнли – "Сан-Хосе" и "Питтсбург".

1. "Торонто"

2. "Виннипег"

3. "Коламбус"

4. "Эдмонтон"

5. "Ванкувер"

6. "Калгари"

7. "Аризона"

8. "Баффало"

9. "Монреаль"

10. "Колорадо"

11. "Нью-Джерси"

12. "Оттава"

13. "Каролина"

14. "Бостон"

15. "Миннесота"

16. "Детройт"

17. "Нэшвилл"

18. "Филадельфия"

19. "Айлендерс"

20. "Аризона" (вместо "Рейнджерс")

21. "Каролина (вместо "Лос-Анджелеса")"

22. "Виннипег" (вместо "Чикаго")

23. "Флорида"

24. "Анахайм"

25. "Даллас"

26. "Вашингтон"

27. "Тампа-Бэй"

28. "Сент-Луис"