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"Тампа-Бэй" получила 27-й номер на драфте НХЛ-2016, а "Сент-Луис" – 28-й. Напомним, что 30 апреля стал известен порядок выбора первых 14 команд, а по результатам плей-офф вылетевшие клубы автоматически получали свои номера на предстоящем драфте. Окончательный порядок станет известен после финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" - "Сан-Хосе".
Стоит отметить, что сразу пять команд имеют право выбрать в первом раунде сразу двух молодых хоккеистов – "Аризона", получившая право выбора в первом раунде от "Рейнджерс" во время сделки по Киту Яндлу, "Виннипег", выменявший первый раунд драфта на Эндрю Лэдда, "Каролина", получившая это право от "Лос-Анджелеса" в обмен на Андрея Секеру, а также "Бостон" и "Торонто", которые в первом раунде заменят финалистов Кубка Стэнли – "Сан-Хосе" и "Питтсбург".
1. "Торонто"
2. "Виннипег"
3. "Коламбус"
4. "Эдмонтон"
5. "Ванкувер"
6. "Калгари"
7. "Аризона"
8. "Баффало"
9. "Монреаль"
10. "Колорадо"
11. "Нью-Джерси"
12. "Оттава"
13. "Каролина"
14. "Бостон"
15. "Миннесота"
16. "Детройт"
17. "Нэшвилл"
18. "Филадельфия"
19. "Айлендерс"
20. "Аризона" (вместо "Рейнджерс")
21. "Каролина (вместо "Лос-Анджелеса")"
22. "Виннипег" (вместо "Чикаго")
23. "Флорида"
24. "Анахайм"
25. "Даллас"
26. "Вашингтон"
27. "Тампа-Бэй"
28. "Сент-Луис"