Заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных подчеркнул, что клубам ВХЛ стоило разобраться в своих проблемах без привлечения министерства. Напомним, что общее собрание членов лиги обратилось к Минспорта и ФХР с просьбой о наделении НП "ВХЛ" правами на проведение первенства Высшей хоккейной лиги-2016/17 на прежних условиях. Ранее было принято решение о проведении чемпионата ВХЛ под эгидой ФХР.

- У нас есть законодательство, есть полномочия у федераций и лиг, и они разделены, - цитирует "Р-Спорт" Нагорных. - Есть демократические процедуры, в соответствии с которыми и должны решаться вопросы. Здесь не стоило обращаться к министерству спорта, вопросы нужно решать внутри хоккейного сообщества, объединенного Федерацией хоккея России. Для того она ведь и существует.