Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что вопрос об участии защитника сборной России Вячеслава Войнова в Кубке мира будет решаться в установленном порядке. Напомним, что игрок СКА вошел в окончательный состав команды на турнир. Напомним, что его выступление в турнире остается под вопросом из-за проблем с законодательством США.

- Пока мне нечего добавить к той точке зрения, которая уже была высказана. Могу лишь дополнить, что все вопросы будут решаться в установленном порядке, - цитирует ТАСС Дэйли.

Бывший игрок "Лос-Анджелеса" в прошлом году отбыл тюремное наказание по делу о домашнем насилии. После досрочного освобождения он был взят под стражу иммиграционной полицией США, добивавшейся депортации хоккеиста. В сентябре Войнов добровольно вернулся в Россию.