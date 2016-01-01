Министр спорта РФ Виталий Мутко остался доволен организацией чемпионата мира-2016 в Москве и Санкт-Петербурге. Также он отметил, что в полуфинальном матче с Финляндией (1:3) сборную России преследовала неудача.

- Турнир оставил хорошее наследие, - сказал Мутко в эфире "Матч ТВ". - К нему была построена специальная арена. В Санкт-Петербурге реконструирован "Юбилейный". Все прошло на хорошем уровне. Нет вопросов к организаторам, болельщикам. Хорошо работали фан-зоны. Это тот турнир, который даст толчок развитию хоккея.

Наша сборная провела не лучший матч с финнами. Мы пропустили 2 шайбы из большинства, не реализовали три момента. Мы просто сами проиграли этот матч, вот и все. Не нужно каких-то серьезных выводов делать.