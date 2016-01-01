Министр спорта Виталий Мутко подчеркнул, что молодые игроки в Финляндии имеют больше игрового опыта, чем россияне, выступающие в КХЛ. Он подчеркнул, что для этого необходимо создать механизм, защищающий молодежь.

– Пока что НХЛ – лучшая лига, – сказал Мутко в эфире телеканала "Матч ТВ". – Все стремятся туда уехать. КХЛ движется в этом же направлении. В сборной России такие же молодые игроки, как и в национальной команде Финляндии. Может быть, немного постарше. Но они прошли такой же путь, при этом у них меньше шансов. Значит, нужно придумать какой-то механизм защиты молодых игроков.

Поэтому, отчасти, финны и шведы не хотят играть в КХЛ. Они сохраняют внутренние первенства, где игроки могут развиваться и получать опыт. Легионеры туда не едут. А КХЛ нацелена на результат. Все идет по пути материального вознаграждения.