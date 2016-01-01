Министр спорта РФ Виталий Мутко отметил, что на ЧМ-2016 сборная России выступила неплохо. При этом он выразил мнение, что ресурсы для подготовки национальной команды есть, и вопрос остается в работе тренера. Россияне, напомним, на домашнем турнире заняли третье место.

- Юрзинов сказал, что причина поражения кроется в системе подготовки, - сказал Мутко в эфире "Матч ТВ". - Я спросил его, что он имеет в виду. Он отшутился, сказал: "Не читайте газеты". Но ведь этот вопрос остается. Ресурсы огромные, инвестиции огромные, материальная база есть. Значит вопрос в тренере и качестве подготовки. Тем не менее, мы выступили на турнире достойно, за ребят краснеть не пришлось.