Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко в эфире "Матч ТВ" прокомментировал невключение Александра Радулова в заявку сборной России на Кубок мира. Он подчеркнул, что определение состава – дело тренерского штаба команды.

– Удивило ли, что Радулов не включен в заявку? Это прерогатива тренера, – сказал Мутко. – Знарок сказал, что у Радулова слишком много "если". Когда тебя зовут играть за сборную, надо сразу говорить: "Да, спасибо за доверие". Я, конечно, сторонник того, чтобы за сборную играли лучшие. Наша задача – чтобы эти лучшие правильно отбирались. Радулов – один из лучших игроков в КХЛ, он тащил ЦСКА. Но дальше есть разные "но": мы не знаем его состояние здоровья и прочее. Мы порой не знаем всей ситуации. Состав уже объявлен, остается пожелать команде удачи.

– Все-таки, учитывая ситуацию Радулова – а сейчас он вообще без клуба, – не должна была бы сборная предоставить ему какую-то страховку?

– Я с вами согласен. НХЛ всегда выторговывает на каждую Олимпиаду себе страховку, лучшие места, перелеты и т.д. Но все же состав – прерогатива тренера. Человек берет на себя ответственность. Пусть закончится сезон, тогда будем разбираться.