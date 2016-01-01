TEXT + TEXT - "Йокерит" доволен селекционной работой в это межсезонье 29 мая, воскресенье, 13:16

Руководство "Йокерита" довольно селекционной работой, проделанной командой в это межсезонье. По словам менеджера финского клуба Яри Курри, команду пополнили 13 новых игроков. – Селекцией мы довольны, команда уже готова на следующий сезон, – приводит "Р-Спорт" слова Курри. – Мы рады, что удалось быстро решить все вопросы. У нас 13 новых игроков, большие изменения, команда стала на два года моложе, и это хорошо. Сейчас главное избежать травм в сезоне, именно они нам не дали хорошо выступить в прошлом году.

Источник: Спорт-Экспресс Доступно только пользователям Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи ! С уважением администрация сайта 4-ый Период.

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