Нападающий "Слована" Андрей Штясны пропустит часть сезона регулярного чемпионата КХЛ из-за травмы. Об этом сообщил генеральный менеджер братиславского клуба Марош Крайчи. Форвард получил повреждение на чемпионате мира-2016 в составе сборной Словакии. Также на турнире травмировались другие игроки братиславцев защитник Михал Серсен и нападающий Марек Вьеденски.

– Мы очень разочарованы тем, как завершился для нас чемпионат мира, - приводит "Р-Спорт" слова Крайчи. - Сейчас будем думать о том, как начинать сезон. Михал Серсен вылетел на семь месяцев из-за травмы, Марек Вьеденски пропустит около месяца, а Андрей Штясны выбыл на 4 - 5 месяцев. Очень серьезные травмы.